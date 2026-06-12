「今大会は全員が整列？」「新しい！」北中米W杯がついに開幕！ 試合前“新演出”にファン注目「しっくりこないなw」
北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、メキシコシティー・スタジアムで行なわれた開幕戦のメキシコ代表対南アフリカ代表戦では、試合前の新たな演出が注目を集めた。
今大会から導入されたのが、国歌斉唱時のセレモニーの変更だ。
これまでは先発メンバーが中心となって整列し国歌を歌うのが一般的だったが、今大会では試合当日の登録メンバー全員がセンターサークル付近に集結。スタメン11人だけでなく、ベンチ入りした控え選手も含めた全員がピッチ上で国歌斉唱に参加する形となった。
さらに巨大な国旗も登場し、スタジアム全体を巻き込んだスケールの大きな演出に。開幕戦で初披露された新スタイルは、多くのファンの関心を集めた。
SNS上では、「今大会は全員が整列？」「今回はセンターサークルで選手全員で国歌斉唱なのか 国旗もデカイな」「国歌斉唱26人全員でやるの新しい！」「円になっての国歌斉唱しっくりこないなw」「演出最高！」といった声が寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
今大会から導入されたのが、国歌斉唱時のセレモニーの変更だ。
これまでは先発メンバーが中心となって整列し国歌を歌うのが一般的だったが、今大会では試合当日の登録メンバー全員がセンターサークル付近に集結。スタメン11人だけでなく、ベンチ入りした控え選手も含めた全員がピッチ上で国歌斉唱に参加する形となった。
さらに巨大な国旗も登場し、スタジアム全体を巻き込んだスケールの大きな演出に。開幕戦で初披露された新スタイルは、多くのファンの関心を集めた。
SNS上では、「今大会は全員が整列？」「今回はセンターサークルで選手全員で国歌斉唱なのか 国旗もデカイな」「国歌斉唱26人全員でやるの新しい！」「円になっての国歌斉唱しっくりこないなw」「演出最高！」といった声が寄せられた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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