◇W杯北中米大会1次リーグA組 メキシコ ― 南アフリカ（2026年6月11日 メキシコ市）

サッカーのW杯北中米大会が11日（日本時間12日）、メキシコ市のメキシコシティー競技場（アステカスタジアム）で開幕。開幕戦では地元メキシコが南アフリカと対戦し、メキシコのエースFWフリアン・キニョネス（アルカディシア）が大会1号ゴールを決めた。

前半9分、相手GKからのパスをMFリラがペナルティーアーク付近でカット。こぼれ球に反応した今季サウジアラビアリーグ得点王のキニョネスがエリア内へ持ち込み、正面から右足でGKの股下を抜くシュートを沈めた。開幕戦の序盤に決まった先制ゴールに、アステカスタジアムを埋めた満員の地元ファンは喜びを爆発させた。

今大会は史上初めて3カ国による共催。メキシコは1970、86年に続き史上初となる3度目のW杯開催で、米国は94年以来2度目、カナダは初開催となる。史上最多の48チームが参加し、1次リーグをA〜Lの12組に分かれて実施。各組2位までと3位の成績上位8チームの計32チームが決勝トーナメントに進む。決勝は7月19日（同20日）にニューヨーク・ニュージャージー競技場（メットライフスタジアム）で行われる。