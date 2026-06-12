俳優でシンガー・ソングライターの藤原大祐（２２）の新曲「白鳥」が、俳優・鈴木京香（５８）が主演する映画「キリコのタクト〜ＹＥＬＬ〜」（１０月２日公開）の劇中歌に決定したことが１１日、分かった。楽曲は藤原が映画のために作詞・作曲・編曲までを行った完全書き下ろしとなっている。

「白鳥」は、繊細なメロディーと情景が浮かぶ歌詞と、切なさが共存するサウンドが特徴となった一曲。映画の世界観を共鳴し、物語を彩る重要な挿入歌として起用され、特報予告で初披露となった。

藤原は俳優として、２５年の日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」など、数多くのドラマや映画に出演。映画「キリコのタクト」では生徒を輝かせる“魔法のタクト”を持つ伝説の音楽教師・原田（鈴木）の教え子で音楽雑誌記者の北村翔を演じている。

その一方で、今年はみずほフィナンシャルグループ「青くていいんだ。」新プロジェクトの主題歌「満天ミライＨＯＰＥ」、ドールのブランドＰＲ動画に起用された「１００目惚れ」をリリースするなど、アーティスト活動でも存在感を示している。

また、１０月１８日には大阪・Ｙｏｇｉｂｏ Ｍｅｔａ Ｖａｌｌｅｙ、同月２３日には東京・Ｖｅａｔｓ Ｓｈｉｂｕｙａでのワンマンライブも決定している。