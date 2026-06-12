◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦 日本―オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

日本代表はW杯開幕の11日（日本時間12日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニングセンターで全体練習を行い、14日（同15日）のオランダ戦に向けて調整した。DF長友佑都（39＝FC東京）が取材に応じ、負傷でチームを離脱することが決まったMF遠藤航（33＝リバプール）への思いを語った。

同日の朝のミーティング時に、森保一監督から主将の遠藤が負傷のためチームを離脱することが伝えられたという。長友は「ショックですし、残念な気持ち。すぐには心の整理ができなかった。彼がこれまで懸けてきた（W杯への）思いを考えると、辛かった。言葉が見つからなかったですね」と、時折声を詰まらせながら話した。

続けて「航は4年間、このチームを引っ張ってきて、本当に替えの利かない存在だった。チームとしてもやっぱり痛いですよ。それは彼の選手としての部分もそうですけど、パーソナリティの部分を含めて非常に痛いというのが正直なところですね」と言及。

その上で、チーム最年長のベテランとしての責任感をにじませ、「この4年間、比較的順調に来たチームだった。危機というものは、今までの大会と比べるとなかったんじゃないかなと思う。このショックをみんなで支え合って一丸となるきっかけにしていかなきゃいけないですね。航のためにも」と強調した。