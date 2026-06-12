◆サッカーＷ杯北中米大会▽１次リーグＡ組 メキシコ―南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）

サッカーＷ杯北中米大会は１１日（日本時間１２日）に開幕した。夢の祭典は７月１９日（同２０日）まで開催。開幕戦は「アステカ競技場」として知られるメキシコシティー競技場にて行われ、開催国のメキシコと南アフリカの対戦となった。

南アフリカのヒューゴ・ルース監督（７４）は２０１０年南アフリカ大会でギリシャ代表を率いたオットー・レーハーゲル監督の７１歳３１７日を抜き、Ｗ杯史上最年長（７４歳６２日）での指揮となった。ベルギー出身の指揮官は２１年から南アフリカ代表の監督に就任。自国開催の１０年大会以来１６年ぶりの本大会出場へ導き、自身も監督としては初のＷ杯となる。

しかし、開幕戦の７時間後に行われる韓国―チェコ戦で、チェコ代表のミロスラフ・コウベク監督が７４歳２８３日で初陣を迎えるため、年長記録はすぐに塗り替えられる見込み。さらに、３日後のＥ組ドイツ―キュラソー戦では、キュラソーを率いるディック・アドフォカート監督が７８歳２６０日で同試合を迎える。