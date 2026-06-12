W杯開幕直前に最新FIFAランキング発表！ フランス後退、アルゼンチン首位浮上！ 日本は世界何位？
国際サッカー連盟（FIFA）は現地６月11日、北中米ワールドカップ開幕を前に最新のFIFAランキングを発表した。
日本代表は５月31日に行なわれた国際親善試合でアイスランド代表に１−０で勝利したものの、順位に変動はなく、前回と同じ18位を維持した。
上位では入れ替わりが発生。前回３位だったW杯カタール大会王者のアルゼンチンが首位に浮上した。一方で前回１位のフランスは３位に後退。スペインは２位をキープしている。
日本は引き続きアジア勢トップを維持。アジア勢の上位５か国は、日本（18位）、イラン（20位）、韓国（25位）、オーストラリア（27位）、ウズベキスタン（50位）となった。
北中米ワールドカップ開幕直前に発表された最新ランキング。日本は世界18位、アジア最上位の立場で世界一を争う舞台に挑む。
最新FIFAランキングのトップ20は以下の通り。
１位 アルゼンチン
２位 スペイン
３位 フランス
４位 イングランド
５位 ポルトガル
６位 ブラジル
７位 モロッコ
８位 オランダ
９位 ベルギー
10位 ドイツ
11位 クロアチア
12位 イタリア
13位 コロンビア
14位 メキシコ
15位 セネガル
16位 ウルグアイ
17位 アメリカ
18位 日本
19位 スイス
20位 イラン
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
日本代表は５月31日に行なわれた国際親善試合でアイスランド代表に１−０で勝利したものの、順位に変動はなく、前回と同じ18位を維持した。
上位では入れ替わりが発生。前回３位だったW杯カタール大会王者のアルゼンチンが首位に浮上した。一方で前回１位のフランスは３位に後退。スペインは２位をキープしている。
北中米ワールドカップ開幕直前に発表された最新ランキング。日本は世界18位、アジア最上位の立場で世界一を争う舞台に挑む。
最新FIFAランキングのトップ20は以下の通り。
１位 アルゼンチン
２位 スペイン
３位 フランス
４位 イングランド
５位 ポルトガル
６位 ブラジル
７位 モロッコ
８位 オランダ
９位 ベルギー
10位 ドイツ
11位 クロアチア
12位 イタリア
13位 コロンビア
14位 メキシコ
15位 セネガル
16位 ウルグアイ
17位 アメリカ
18位 日本
19位 スイス
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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