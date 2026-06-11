Gyubin（ギュビン）⽇本メジャーデビュー日に新曲MVをプレミア公開！意気込みをファンに直接届ける⽣配信も同日に実施
韓国出身新人アーティスト、Gyubin（ギュビン）が、6月12日に日本メジャーデビュー。このたび、同日20時に新曲「You Light Up My Life」のMVをプレミア公開、MV公開直前にInstagramにて生配信を行うことが発表された。
■MVでは、今現在の“ありのまま”の Gyubinをフィーチャー
デビュー曲「Really Like You」がアジア各国のバイラルチャートを席巻した、今大注目の韓国出身アーティスト、Gyubin。
日本国内でも、Instagramトレンド音源、Spotify バイラルチャート、Billboard Japan 週間チャートで続々と1位を獲得し、累計3,600万回再生を超えるスマッシュヒットを記録。高い歌唱力に加えてギター・ピアノの演奏やダンスまでこなす多才さと、韓国語・英語・日本語の3ヵ国語に通じる語学力を持ち、その確かな実力で注目を集めてきた。
そんなGyubinが、いよいよ6月12日に日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」をリリース。この楽曲は6月14日21時より放送がスタートする、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』のテーマソングに決定しており、日本を代表するガールズバンドSCANDALのRINAが作詞を担当したことでも話題となっている。
そして、そんな新曲「You Light Up My Life」のMVが、6月12日20時よりYouTubeにてプレミア公開。普段のGyubinらしい飾らない素直なかわいらしさが描かれながら、メインシーンでは、柔らかい光の中で美しく歌い上げるアーティストとしての成長した姿が映し出されており、まさに今の“ありのまま”の Gyubin の様々な表情を見ることができる。
さらに、MV公開直前の19時30分頃から、Instagramにて生配信を実施。Gyubinが、日本メジャーデビューへの気持ちを直接ファンに届ける、特別なデビュー記念生配信となる。
■リリース情報
2026.06.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「You Light Up My Life」
https://lnk.to/YLUML
■関連リンク
Gyubin Official Instagram
https://www.instagram.com/baggyubin73
Gyubin OFFICIAL SITE
https://gyubin.bstage.in