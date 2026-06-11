Gyubin（ギュビン）⽇本メジャーデビュー日に新曲MVをプレミア公開！意気込みをファンに直接届ける⽣配信も同日に実施

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韓国出身新人アーティスト、Gyubin（ギュビン）が、6月12日に日本メジャーデビュー。このたび、同日20時に新曲「You Light Up My Life」のMVをプレミア公開、MV公開直前にInstagramにて生配信を行うことが発表された。

■MVでは、今現在の“ありのまま”の Gyubinをフィーチャー

デビュー曲「Really Like You」がアジア各国のバイラルチャートを席巻した、今大注目の韓国出身アーティスト、Gyubin。

日本国内でも、Instagramトレンド音源、Spotify バイラルチャート、Billboard Japan 週間チャートで続々と1位を獲得し、累計3,600万回再生を超えるスマッシュヒットを記録。高い歌唱力に加えてギター・ピアノの演奏やダンスまでこなす多才さと、韓国語・英語・日本語の3ヵ国語に通じる語学力を持ち、その確かな実力で注目を集めてきた。

そんなGyubinが、いよいよ6月12日に日本メジャーデビュー曲「You Light Up My Life」をリリース。この楽曲は6月14日21時より放送がスタートする、ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『ガールオアレディ3』のテーマソングに決定しており、日本を代表するガールズバンドSCANDALのRINAが作詞を担当したことでも話題となっている。

そして、そんな新曲「You Light Up My Life」のMVが、6月12日20時よりYouTubeにてプレミア公開。普段のGyubinらしい飾らない素直なかわいらしさが描かれながら、メインシーンでは、柔らかい光の中で美しく歌い上げるアーティストとしての成長した姿が映し出されており、まさに今の“ありのまま”の Gyubin の様々な表情を見ることができる。

さらに、MV公開直前の19時30分頃から、Instagramにて生配信を実施。Gyubinが、日本メジャーデビューへの気持ちを直接ファンに届ける、特別なデビュー記念生配信となる。

■リリース情報

2026.06.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「You Light Up My Life」

https://lnk.to/YLUML

■関連リンク

Gyubin Official Instagram

https://www.instagram.com/baggyubin73

Gyubin OFFICIAL SITE

https://gyubin.bstage.in