北中米ワールドカップ

日本サッカー協会は12日、北中米ワールドカップ（W杯）メンバーで、主将の遠藤航（リバプール）が怪我のためチームを離脱することを発表した。代わって町野修斗（ボルシアMG）を追加招集する。遠藤は自身のXを更新し、その中で今回の活動をもって代表を引退することを電撃発表。まさかの一報にネット上では困惑の声が広がった。

33歳の遠藤は2月のリーグ戦で左足首を負傷。手術を受けリハビリを続けてきた。W杯本大会前の大怪我でコンディションが心配されたが、26人のメンバーに名を連ねた。だが、先月31日に行われたアイスランドとの壮行試合で負傷個所と思われる部分に違和感を覚え、途中交代。事前合宿地のメキシコ、ベースキャンプ地の米ナッシュビルでは、別メニュー調整が続いていた中で、W開幕直前での離脱となった。

日本時間12日の午前3時にXを更新。「発表にあった通りW杯メンバーから離脱する事になりました。怪我をしてからここまで、自分にできることは全てやってきたので何も後悔はありません」と心境を明かし、「自分は今回の活動をもって代表を引退する事にします。なので、これからは1人のファンとして日本代表を応援していきます。将来、日本代表がW杯で優勝する瞬間は必ずきます。それを信じてみんなで応援しましょう」とも綴った。

代表引退の4文字に反響が広がり、「爆泣き」「遠藤こんな終わり方悲しすぎるよ」「ただでさえ代表離脱で頭おかしくなりそうだったのにもう引退宣言するの、、、？耐えられない」「え、遠藤航キャプテン、代表引退……？？」「マジか、しかも代表引退も」「これはかなり辛いな」「後悔はない…とあるが、代表を引退という決断が、どれほどのことか…言葉が出ない」との声が寄せられた。

アンダー世代から日の丸を背負ってきた遠藤。2015年に初めてフル代表に選出され、2022年カタールW杯はベスト16進出に貢献した。翌年から主将を務め、代表を牽引。通算73試合、6得点だった。



（THE ANSWER編集部）