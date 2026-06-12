2025年のレギュラーシーズン55HR＋PS8HRを描いた特別ボトル

株式会社伊藤園は12日、ドジャース・大谷翔平投手が2025年シーズンに放ったレギュラーシーズン55本、ポストシーズン8本の計63本のホームランシーンをすべて繋げた180秒の特別TV-CM『お〜いお茶 大谷翔平ホームランボトル「記録じゃない、歴史だ。」』篇を公開したと発表した。プレミアムデザインボトルは22日より販売が開始される。

今回のCMは、大谷が2025年シーズンに東京ドームでの開幕戦で放った1本目から始まる全ホームランシーンと、「お〜いお茶」に描かれるイラストをリンクさせて振り返る内容となっている。18日には、テレビ朝日系列の「相葉ヒロミのお困りですカー? 3時間SP」内にて、一夜限定で地上波放映されることも決定したという。放映時間は午後7時から午後9時54分までの予定。

また、テレビCMの公開と同時に、プレミアムデザインボトルを大谷にサプライズで披露した様子を収録したメイキング映像も公開された。ボトルに描かれたイラストは、世界的イラストレーターの田村大氏によるオリジナル描き下ろし作品で、大谷はデザインを見て「漫画タッチでかっこいい」と絶賛。全63本の中からお気に入りの1本を選ぶ様子が収められている。

さらに、大谷が全63種の中から選んだお気に入りの1本を予想するSNSキャンペーンも12日の午後12時から18日の午後11時59分まで実施される。「お〜いお茶くん」公式X（旧ツイッター）アカウントをフォローし、指定のハッシュタグから予想を投稿すると、正解者の中から抽選で計63人にプレミアムデザインボトルのポスターがプレゼントされる。（Full-Count編集部）