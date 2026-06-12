吉田麻也に感謝「僕ら選手としてもありがたいなとすごい思います」

主将のMF遠藤航がチームを離脱することが決まった緊急事態を受け、日本代表MF久保建英がベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルで取材に応じた。

キャプテンが交代し、新たにDF板倉滉がキャプテンに就任する新体制について「僕がコメントすること、選手が代わったことに対してどうこう言える立場じゃないと思う」とした上で、現在の厳しい状況を受け止めて戦う覚悟を示した。

主将の離脱と新体制への移行を聞かされたのは、練習前だったという。「聞いたときは、やっぱりちょっと僕もびっくりしました」と明かし、ミーティングに不在だったことから何かあるとは察していたものの、周囲の選手も含めて驚きがあったと振り返る。

それでも、本来はメディア対応の予定がなかったなかでチームを代表して盾となり、場数を踏んだ経験をもとに顔を出して話をしてくれたDF吉田麻也に対し、「僕ら選手としてもすごい吉田選手がこのときに喋ってくれるのは、ありがたいなとすごい思います」と深い感謝を口にした。

チームはすでにオランダ戦に向けたミーティングや分析を重ねており、プランにメリハリがついているという。遠藤から板倉新キャプテンへ、様々なことが伝えられただろうと推測する久保は「それを板倉選手はたぶんチームに共有してくれると思いますし。まあ、やるしかないかなと」と前を向く。

アンダー世代から共にやってきた新主将については「キャラクター的にも、すごい愛されてる選手。板倉選手が肩に力入らないように、周りの選手がサポートしていけたら」と、チーム全員で支えていく姿勢を語った。（FOOTBALL ZONE編集部）