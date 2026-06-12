伊藤園が展開する「お〜いお茶」は、６月２２日から販売を開始する２０２５年シーズンにドジャース・大谷翔平投手（３１）が放った全５５＋８本のホームランをモチーフにしたプレミアムデザインボトル「Ｏｉ Ｏｃｈａ ＳＨＯＨＥＩ ＯＨＴＡＮＩ

ＡＬＬ ＨＯＭＥ ＲＵＮＳ ＢＯＴＴＬＥ ２０２５ ＳＥＡＳＯＮ ５５＋８ ＥＤＩＴＩＯＮ」（「お〜いお茶」大谷翔平ホームランボトル）の販売を記念してた１８０秒の特別テレビＣＭ「お〜いお茶大谷翔平ホームランボトル『記録じゃない、歴史だ。』」篇を１２日に公開することを発表した。

今回のＣＭでは、大谷が２５年シーズンに日本での開幕戦で放った１号から始まるレギュラーシーズン５５本、ポストシーズン８本のホームランシーンをすべて繋げた１８０秒の特別なＣＭ。また、全５５＋８種の中から大谷が選んだお気に入りの１本を当てると賞品が当たるＳＮＳキャンペーンも開始される。さらには「お〜いお茶大谷翔平ホームランボトル」を大谷にサプライズで披露した様子を収録したメイキング映像も公開されるという。