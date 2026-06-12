【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱した。ＦＷ町野修斗の追加招集も発表された。新しいキャプテンに決定したＤＦ板倉滉（アヤックス）が練習後に取材対応した。

板倉は今朝、森保監督からキャプテンをやってほしいと伝えられた時の心境について「自分はその時、航くんの離脱も知らなかったので、びっくりした思いはあったが、信頼してそう言ってくれている。責任と覚悟を持って引き受けたい」と振り返った。

全員にはミーティングで伝えられたといい、板倉は「みんなも航くんからの直接の言葉がなくても、（気持ちは）分かっている仲。ずっと一緒にやってきたメンバーですし。どれだけ覚悟を持って、今まで（チームを）引っ張ってきてくれたかというのは、ずっと隣で自分も見ていたし、チームメートも見ていた。もちろん自分が、航君の思いは代弁させてもらった。みんなも、試合３日前というのもあるので、もちろん難しい部分はあるけど、ここから気を引き締めてやろうという、そういう（内容の）ミーティングだった」と明かした。

自身のキャプテン像については「責任を持って（主将を）引き受けた。このチームを強くしたいという思いはずっと持っている。チームを勝たせられるようになりたい」と言葉に力を込めた。チームの動揺についても否定し、「今日も非常に集中力、強度の高い練習ができている。もちろん練習前、それを聞いた時はもちろんショックだったりとか、難しい思いはみんなあったと思う。でも試合３日前、オランダ戦が迫っているので、まずはそこに（集中）という意味で、心配していたけど、練習を見たら全然問題ないなと。みんないい練習ができていた」と語った。

さらに、今朝、板倉から遠藤の部屋を訪れた際の様子にも言及し、「その話を（森保監督から）してもらって、もちろん航君の状況も監督から説明を受けていたけど、自分は行かないといけないなという思いだった。（バスの）出発まで時間もなくて、すぐ出発しないといけなかったんですが、連絡もせず、とりあえずまずは部屋に行かせてもらった。もちろん相手の気持ちを考えないといけない部分はあったと思うが、ただ自分として一言しゃべっておかないといけないなと思って」と説明した。

改めて遠藤の思いを直接受け取り、「本当にずっと自分たちの先頭に立ってやってくれていた選手。自分としてもその穴は痛いし、もちろんショックな部分もあるけど、ただもう今このメンバーで（Ｗ杯で）優勝しないといけない、やらないといけない状況なので。試合まで短いですが、僕はここからチームが一つに（なって）、総力戦だと思う。今できることは、雰囲気作りだったりそういうところだと思うので、そこはやっていきたい」ときっぱりと言った。