Aぇ! group小島健、黒木メイサ主演『八神瑛子』で圧倒的存在感ダダ洩れ 追加キャストには“復讐のきっかけ”毎熊克哉
俳優の黒木メイサが主演を務める、7月24日配信スタートのHuluオリジナル『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』（毎週金曜 全5話）のキャラクターポスターが解禁された。
【写真】かっこよすぎる…！レザージャケットに身を包んだ黒木メイサ
原作は、深町秋生氏が執筆した、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説『組織犯罪対策課 八神瑛子』シリーズ。2011年刊行の『アウトバーン』を皮切りに、これまで5作品を発表し、累計発行部数50万部を超える人気シリーズとなっている。
ドラマ化された今作は、黒木がスタントなしで挑む対人アクション、そして高良健吾、池内博之、藤木直人ら豪華過ぎるキャスト陣の出演など、見どころ満載となっている。
今回解禁されたのは、主人公・瑛子（黒木）、そして瑛子と敵対する最強の殺し屋・グラニソ（Aぇ! group・小島健）の圧倒的存在感ダダ洩れな最新ポスタービジュアル。瑛子は、トレードマークのレザージャケットに身を包み、強くも寂しげな瞳で、まっすぐに前を見据える。内に燃えたぎる、静かな炎を映し出すかのようなビジュアルが完成した。
そして、半グレ集団・“東京同盟”のメンバーであり、卓越した身体能力を持つグラニソは、右腕に彫り込んだタトゥー、そして、闇を宿した刺すような視線を送る。キャッチコピーの「フィリピン最凶の殺し屋」にふさわしいビジュアルに仕上がっている。
さらに、実力派俳優・毎熊克哉の出演が決定した。毎熊は、瑛子の最愛の夫で、瑛子を復讐へと駆り立てる超重要人物・八神雅也を演じる。『週刊タイムズ』の記者として、「千波組」および「東京同盟」を追っていた雅也は、ある日突然、不審な死を遂げる。そして、雅也の死が警察幹部らによって「自殺」として処理されたことをきっかけに、瑛子は雅也の死の真相を突き止めるべく動き出すことに。雅也は何を追っていたのか、なぜ死ななければいけなかったのか、雅也を“消した”のは誰なのか？夫の死の真相を追及すべく、瑛子もまた、闇社会へと足を踏み入れることになる。
■八神雅也役：毎熊克哉コメント
――今作への出演が決まった際の感想を教えてください。
『彼女の人生は間違いじゃない』（2017年）という映画で廣木監督や座組スタッフの皆様に出会い､今回約9年ぶりに再会できることがとても楽しみでした。と同時に､任せていただいた役割の重要さに緊張感もありました。
――ご自身の役どころを、どのように考え演じたか教えてください。
雅也は瑛子が歩んでいくストーリーとは別の軸で存在しているような役で､事件の真相に近づくほど雅也の足跡が見えてきます｡そこに強い信念とわずかな疑念を残すことを意識して演じました｡
――今作のストーリーの見どころ、印象を教えてください。
八神瑛子を中心に各キャラクターのさまざまな戦いが交差しぶつかり合いながらストーリーが展開していきます｡スタイリッシュなアクションシーンやヒリヒリする心理戦も大きな見どころだと感じました｡
――共演された方々との撮影時のエピソードがあれば教えてください。
黒木メイサさんとは主に回想シーンでご一緒させていただいたのですが､瑛子の何でもない日常の柔らかい表情をたくさん見ることができたのは雅也の役得でした｡あと､ゴーカートがお上手でした｡
――楽しみにしている方々へメッセージをお願いします。
最後まで展開の読めないスリリングな作品になっているかと思いますので､たくさんの人に楽しんでいただければ幸いです｡
【写真】かっこよすぎる…！レザージャケットに身を包んだ黒木メイサ
原作は、深町秋生氏が執筆した、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説『組織犯罪対策課 八神瑛子』シリーズ。2011年刊行の『アウトバーン』を皮切りに、これまで5作品を発表し、累計発行部数50万部を超える人気シリーズとなっている。
今回解禁されたのは、主人公・瑛子（黒木）、そして瑛子と敵対する最強の殺し屋・グラニソ（Aぇ! group・小島健）の圧倒的存在感ダダ洩れな最新ポスタービジュアル。瑛子は、トレードマークのレザージャケットに身を包み、強くも寂しげな瞳で、まっすぐに前を見据える。内に燃えたぎる、静かな炎を映し出すかのようなビジュアルが完成した。
そして、半グレ集団・“東京同盟”のメンバーであり、卓越した身体能力を持つグラニソは、右腕に彫り込んだタトゥー、そして、闇を宿した刺すような視線を送る。キャッチコピーの「フィリピン最凶の殺し屋」にふさわしいビジュアルに仕上がっている。
さらに、実力派俳優・毎熊克哉の出演が決定した。毎熊は、瑛子の最愛の夫で、瑛子を復讐へと駆り立てる超重要人物・八神雅也を演じる。『週刊タイムズ』の記者として、「千波組」および「東京同盟」を追っていた雅也は、ある日突然、不審な死を遂げる。そして、雅也の死が警察幹部らによって「自殺」として処理されたことをきっかけに、瑛子は雅也の死の真相を突き止めるべく動き出すことに。雅也は何を追っていたのか、なぜ死ななければいけなかったのか、雅也を“消した”のは誰なのか？夫の死の真相を追及すべく、瑛子もまた、闇社会へと足を踏み入れることになる。
■八神雅也役：毎熊克哉コメント
――今作への出演が決まった際の感想を教えてください。
『彼女の人生は間違いじゃない』（2017年）という映画で廣木監督や座組スタッフの皆様に出会い､今回約9年ぶりに再会できることがとても楽しみでした。と同時に､任せていただいた役割の重要さに緊張感もありました。
――ご自身の役どころを、どのように考え演じたか教えてください。
雅也は瑛子が歩んでいくストーリーとは別の軸で存在しているような役で､事件の真相に近づくほど雅也の足跡が見えてきます｡そこに強い信念とわずかな疑念を残すことを意識して演じました｡
――今作のストーリーの見どころ、印象を教えてください。
八神瑛子を中心に各キャラクターのさまざまな戦いが交差しぶつかり合いながらストーリーが展開していきます｡スタイリッシュなアクションシーンやヒリヒリする心理戦も大きな見どころだと感じました｡
――共演された方々との撮影時のエピソードがあれば教えてください。
黒木メイサさんとは主に回想シーンでご一緒させていただいたのですが､瑛子の何でもない日常の柔らかい表情をたくさん見ることができたのは雅也の役得でした｡あと､ゴーカートがお上手でした｡
――楽しみにしている方々へメッセージをお願いします。
最後まで展開の読めないスリリングな作品になっているかと思いますので､たくさんの人に楽しんでいただければ幸いです｡