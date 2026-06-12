北中米Ｗ杯の開幕戦となるメキシコ―南アフリカ戦（１１日＝日本時間１２日）に先立ち、会場のメキシコシティー競技場で開会式が行われ、コロンビア出身の世界的歌手シャキーラとナイジェリア出身のバーナ・ボーイが登場。大会公式ソング「Ｄａｉ Ｄａｉ」を熱唱した。

先月２４日に公開された同曲のミュージックビデオ（ＭＶ）は、開会式前で約１億１９００万回の再生回数を誇り、同ＭＶには数々のスター選手が出演。その中にはフランス代表ＦＷキリアン・エムバペ、ブラジル代表ＦＷヴィニシウス（ともにレアル・マドリード）ら名だたる選手とともに、７番目には日本代表ＭＦ久保建英（レアル・ソシエダード）も登場している。久保は両手で拳を握り「Ｗｅ Ａｒｅ Ｒｅａｄｙ（もう準備はできている）」と笑顔で語りかけている。

この日サングラスに黄色の衣装で登場したシャキーラは堂々のパフォーマンスを見せると、会場には花火が上がり、開幕にふさわしいパフォーマンスで観客を魅了した。

ネット上では「シャキーラ姉さんキレイだわね〜４９歳には見えねえ」「シャキーラ相変わらずおキレイで最高」「今大会はとりあえずシャキーラが優勝」などと歌姫のパフォーマンスを称賛する声が相次いでいる。