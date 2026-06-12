「ボランチの層が薄すぎる」「この状況で守田呼ばないの大丈夫？」遠藤離脱→町野を追加招集。ファンからは疑問噴出「さすがに意味わからん」「せめて佐野か藤田呼べよ…」
北中米ワールドカップに臨む日本代表に激震が走っている。
日本サッカー協会が現地６月11日、主将のMF遠藤航の離脱、FW町野修斗の追加招集を発表したのだ。
２月に左足リスフラン靭帯断裂の重傷を負った遠藤は、手術を受けて、ワールドカップメンバーに招集。しかし国立競技場で行なわれた５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚えて前半のみで交代。モンテレイの事前合宿では部分的に全体練習に参加していたものの、別メニューでの調整が続いていた。
かねてより代表入りが熱望されていた守田英正ら、遠藤と同じボランチの選手ではなく、アタッカーを招集したことについて、ファンからはSNS上で以下のような声があがっている。
「この状況で守田呼ばないの大丈夫？」
「ボランチの層が薄すぎる」
「やっぱ守田必要だったじゃん」
「さすがに意味わからん」
「謎すぎる」
「せめて佐野か藤田呼べよ...」
「なぜ頑なに守田を呼ばないんだ？」
日本は14日にオランダ代表とのW杯初戦を迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！
日本サッカー協会が現地６月11日、主将のMF遠藤航の離脱、FW町野修斗の追加招集を発表したのだ。
２月に左足リスフラン靭帯断裂の重傷を負った遠藤は、手術を受けて、ワールドカップメンバーに招集。しかし国立競技場で行なわれた５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚えて前半のみで交代。モンテレイの事前合宿では部分的に全体練習に参加していたものの、別メニューでの調整が続いていた。
かねてより代表入りが熱望されていた守田英正ら、遠藤と同じボランチの選手ではなく、アタッカーを招集したことについて、ファンからはSNS上で以下のような声があがっている。
「この状況で守田呼ばないの大丈夫？」
「ボランチの層が薄すぎる」
「やっぱ守田必要だったじゃん」
「さすがに意味わからん」
「謎すぎる」
「せめて佐野か藤田呼べよ...」
「なぜ頑なに守田を呼ばないんだ？」
日本は14日にオランダ代表とのW杯初戦を迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える“モデル＆タレント妻たち”を一挙紹介！