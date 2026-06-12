◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦 日本―オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

日本代表はW杯開幕の11日（日本時間12日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニングセンターで全体練習を行い、14日（同15日）のオランダ戦に向けて調整した。この日、MF遠藤航（33＝リバプール）が負傷でチームを離脱することが決定。取材に応じた選手が心境を明かした。

この日の朝のミーティングで森保監督から選手に遠藤の離脱が伝えられた。オランダ戦まで残り3日というタイミングでチームに走った激震。遠藤に代わって主将に就任することが決まったDF板倉滉は「まずは航くんが一番悔しいだろうし、前回のW杯が終わってからここまでチームを引っ張ってくれた存在。チームとしても痛いし、彼が一番悔しいと思うが、この決断を受け入れるのも簡単ではない」と複雑な胸中を吐露した。

MF堂安律は「威厳のあるキャプテンだったので、本当に悲しいなという思いがありました」と吐露。その上で「彼の持論があって、この決断をしたと思っている。僕たち選手はそれに対しては何も口を出せないです。彼への思いも含めて、やっていくしかないなと思ってます」と、静かに語った。

DF長友佑都は「ショックですし、残念な気持ち。すぐには心の整理ができなかった。彼がこれまで懸けてきた（W杯への）思いを考えると、辛かった。言葉が見つからなかった」と心境を明かした。

日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長は遠藤について、「遠藤航選手がチームを離れました。メディカルスタッフの報告を受けて監督が最終判断しました」と説明した。2月に手術した左足の状態が悪化したという。