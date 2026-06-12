森保Jに激震…W杯直前離脱の遠藤航「みんなが最高の結果を残してくれることを願っています」
日本サッカー協会(JFA)の山本昌邦ナショナルチームダイレクターが11日、報道陣の取材に応じ、MF遠藤航(リバプール)が左足首負傷のためチームを離脱したと発表した。北中米W杯初戦オランダ戦まであと3日、第2次森保ジャパンを牽引してきた大黒柱のW杯欠場が決まった。
山本ナショナルチームダイレクターは声を詰まらせながら遠藤のチーム離脱を発表。「調整をずっと見守ってきたが、本人が一番悔しいと思う」と心境を慮った。続けて、遠藤による「メディアの皆様には直接お話しすることができず、本当に申し訳ありません。みんなが最高の結果を残してくれることを願っています」とのコメントを代理で読み上げた。
後任のキャプテンにはDF板倉滉(アヤックス)が就任し、同日の練習前に選手たちに挨拶した様子。山本ダイレクターによると、板倉は遠藤とは離脱前に会話を交わしていたといい、ミーティングは「感極まる様子だった」と明かされた。
(取材・文 竹内達也)
山本ナショナルチームダイレクターは声を詰まらせながら遠藤のチーム離脱を発表。「調整をずっと見守ってきたが、本人が一番悔しいと思う」と心境を慮った。続けて、遠藤による「メディアの皆様には直接お話しすることができず、本当に申し訳ありません。みんなが最高の結果を残してくれることを願っています」とのコメントを代理で読み上げた。
後任のキャプテンにはDF板倉滉(アヤックス)が就任し、同日の練習前に選手たちに挨拶した様子。山本ダイレクターによると、板倉は遠藤とは離脱前に会話を交わしていたといい、ミーティングは「感極まる様子だった」と明かされた。
(取材・文 竹内達也)