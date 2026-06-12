【最新FIFAランク】ワールドカップ前にアルゼンチンが1位浮上 日本は変動なく18位 グループステージの対戦国は？
北中米ワールドカップの開幕を直前に、各国が最後のテストマッチを行う中、6月11日、最新のFIFAランキングが発表されました。
5月31日のアイスランド戦で1-0の白星を飾った日本ですが、順位は変動なく18位のまま。依然としてアジア最高順位を誇り、本大会へ臨みます。
注目のグループステージ対戦国は、初戦で激突するオランダが8位に順位を1つ後退。2戦目のチュニジアはも1ランクダウンの45位、3戦目のスウェーデンは変わらず38位につけています。
そのほか、ワールドカップ優勝を見据える上位陣では、6大会連続選出となったリオネル・メッシ選手擁するアルゼンチンが1位に浮上。2位にはスペイン、3位には順位を2つ落としたフランスが連ねました。▽トップ20
1位 アルゼンチン(南米)↑2
2位 スペイン（欧州）
3位 フランス（欧州）↓2
4位 イングランド（欧州）
5位 ポルトガル（欧州）
6位 ブラジル（南米）
7位 モロッコ(アフリカ)↑1
8位 オランダ（欧州）↓1
9位 ベルギー（欧州）
10位 ドイツ（欧州）
11位 イタリア（欧州）
11位 クロアチア（欧州）
13位 コロンビア（南米）
14位 メキシコ（北中米）↑1
15位 セネガル（アフリカ）↓1
16位 ウルグアイ（南米）↑1
17位 アメリカ（北中米）↓1
18位 日本（アジア）
19位 スイス（欧州）
20位 イラン（アジア）↑1