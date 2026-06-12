北中米ワールドカップの開幕を直前に、各国が最後のテストマッチを行う中、6月11日、最新のFIFAランキングが発表されました。

5月31日のアイスランド戦で1-0の白星を飾った日本ですが、順位は変動なく18位のまま。依然としてアジア最高順位を誇り、本大会へ臨みます。

注目のグループステージ対戦国は、初戦で激突するオランダが8位に順位を1つ後退。2戦目のチュニジアはも1ランクダウンの45位、3戦目のスウェーデンは変わらず38位につけています。

そのほか、ワールドカップ優勝を見据える上位陣では、6大会連続選出となったリオネル・メッシ選手擁するアルゼンチンが1位に浮上。2位にはスペイン、3位には順位を2つ落としたフランスが連ねました。

▽トップ201位 アルゼンチン(南米)↑22位 スペイン（欧州）3位 フランス（欧州）↓24位 イングランド（欧州）5位 ポルトガル（欧州）6位 ブラジル（南米）7位 モロッコ(アフリカ)↑18位 オランダ（欧州）↓19位 ベルギー（欧州）10位 ドイツ（欧州）11位 イタリア（欧州）11位 クロアチア（欧州）13位 コロンビア（南米）14位 メキシコ（北中米）↑115位 セネガル（アフリカ）↓116位 ウルグアイ（南米）↑117位 アメリカ（北中米）↓118位 日本（アジア）19位 スイス（欧州）20位 イラン（アジア）↑1