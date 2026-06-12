【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将のＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯メンバーから離脱した。ＦＷ町野修斗の追加招集も発表された。新主将にはＤＦ板倉滉が決定。練習後、主力のＭＦ堂安律が取材に応じた。

堂安は「もちろん（遠藤の離脱は）悲しかった。彼がこのチームの主将であることは全員が認めていた。本当に威厳のある主将だったので、悲しかったが、もうそんなことも言ってられないので。ちょっとでもあいつらに（後を）託して良かったなと思ってもらえるような、結果で見せるしかない。覚悟を決めてやりたい」と心境を明かした。遠藤の離脱がチームに伝えられたのは、今朝の出発時に森保一監督からで、「動揺っていう言葉があってるか分からないけど、あ、そうなの？みたいな。確かに今日、航くん見てないね、みたいな感じだったと思う。僕は（板倉）滉くんから直接、個人的に聞いた」と話した。

初戦まであと３日という中での激震だが、堂安は「今の日本代表は、全員で（物事を）決めて全員で歩んできた。森保監督との関係値も選手全員ある中で、全員で助け合いながらやっていきたい」とうなずいた。

チームは１２日の練習後に第１戦オランダ戦が行われるダラスへ移動する予定となっている。