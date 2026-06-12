「本当に49歳？」「若っ！」W杯開幕セレモニーで観衆を魅了した世界的歌姫に反響続々！「衰えを知らないな」
現地６月11日、北中米ワールドカップがついに開幕。オープニングマッチのメキシコ対南アフリカの試合が行なわれるメキシコシティー・スタジアムでの開幕セレモニーに登場したシャキーラが注目を集めている。
シャキーラはナイジェリア人の歌手バーナ・ボーイと北中米ワールドカップの公式ソング『Dai Dai』を熱唱。キレのあるダンスとその歌唱力で観衆を魅了した。
圧巻のパフォーマンスを披露した49歳の世界的歌姫に対して、SNS上では「衰えを知らない」「めっちゃ綺麗」「本当に49歳？」「若っ！」「最高すぎる」「美しい」「めっちゃかっこよかった」といった声が上がっている。
なお、シャキーラがワールドカップの公式ソングを務めるのは、世界的ヒットを果たした、2010年南アフリカ大会FIFAワールドカップ公式ソング「Waka Waka (This Time for Africa)」以来で16年ぶり２度目となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】メッシやエムバペ、ハーランドも登場！ シャキーラが歌うＷ杯公式ソング『Dai Dai』
シャキーラはナイジェリア人の歌手バーナ・ボーイと北中米ワールドカップの公式ソング『Dai Dai』を熱唱。キレのあるダンスとその歌唱力で観衆を魅了した。
圧巻のパフォーマンスを披露した49歳の世界的歌姫に対して、SNS上では「衰えを知らない」「めっちゃ綺麗」「本当に49歳？」「若っ！」「最高すぎる」「美しい」「めっちゃかっこよかった」といった声が上がっている。
なお、シャキーラがワールドカップの公式ソングを務めるのは、世界的ヒットを果たした、2010年南アフリカ大会FIFAワールドカップ公式ソング「Waka Waka (This Time for Africa)」以来で16年ぶり２度目となる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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