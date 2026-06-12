「まさかのラブブが出てきたw」「びっくり！」W杯開会式に人気キャラクター登場で驚きの声！「可愛すぎ」「動いて喋るんだな…」
北中米ワールドカップが現地６月11日に開幕し、開幕戦のメキシコ対南アフリカが行なわれるアステカ・スタジアム（メキシコ）で、試合前に華やかな開会式が開催された。
式典では中南米のアーティストたちによる音楽パフォーマンスが披露され、色鮮やかな衣装をまとったダンサーたちが会場を盛り上げた。サッカーの祭典の幕開けにふさわしい華麗な演出が続くなか、思わぬ“キャラクター”の登場が大きな話題を呼んだ。
注目を集めたのは、香港出身のアーティスト、カシン・ローン氏が生み出した人気キャラクター『ラブブ』だ。日本でも高い人気を誇るキャラクターが開会式に登場すると、SNSは驚きの声に包まれた。
ファンからは、「まさかのラブブが出てきたw」「びっくり！」「メキシコと関係あったかな？」「概念じゃなくて実態もいたのか、、、」「ラブブって動いて喋るんだな…」「人気なんやなぁ」「可愛すぎ」などのコメントが上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
式典では中南米のアーティストたちによる音楽パフォーマンスが披露され、色鮮やかな衣装をまとったダンサーたちが会場を盛り上げた。サッカーの祭典の幕開けにふさわしい華麗な演出が続くなか、思わぬ“キャラクター”の登場が大きな話題を呼んだ。
注目を集めたのは、香港出身のアーティスト、カシン・ローン氏が生み出した人気キャラクター『ラブブ』だ。日本でも高い人気を誇るキャラクターが開会式に登場すると、SNSは驚きの声に包まれた。
ファンからは、「まさかのラブブが出てきたw」「びっくり！」「メキシコと関係あったかな？」「概念じゃなくて実態もいたのか、、、」「ラブブって動いて喋るんだな…」「人気なんやなぁ」「可愛すぎ」などのコメントが上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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