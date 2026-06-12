【頂への道しるべ】出場枠が48チームへと拡大された今大会、アジアからは初出場のヨルダンやウズベキスタンを含む過去最多の9カ国が出場する。その中で、アジア勢をけん引するのが日本代表だ。

日本は前回カタール大会でドイツ、スペインの強豪2カ国を撃破。前回1勝の韓国と並び、W杯通算勝利数をアジア最多の7勝とした。1大会で2勝以上を挙げた回数を見ると、韓国（02年＝3勝）、サウジアラビア（94年＝2勝）、オーストラリア（22年＝2勝）が各1度に対し、日本は02、10、22年に各2勝と計3度記録している。通算得点数は25得点で韓国の39得点と差があるものの、大会ごとにその差を縮めている。

日本が新たな歴史をつくるために避けて通れないのが、過去4度阻まれてきた「16強の壁」の突破である。決勝トーナメント進出回数は韓国の3度を上回るアジア最多の4度を誇るが、いずれも1回戦で敗れてきた。目指すはその先にある韓国の4位（02年）や北朝鮮の8強（1966年）というアジア勢の歴代最高成績の更新だ。

アジア旋風の旗手として壁を破り、世界の強豪と肩を並べる存在となれるか。8年間の集大成となる今大会、目標に掲げる「最高の景色」を目指し、森保ジャパンの航海が始まる。（記録課・海鋒 宏樹）