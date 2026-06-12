日本代表はW杯開幕の11日（日本時間12日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニングセンターで全体練習を行い、14日（同15日）のオランダ戦に向けて調整した。MF堂安律（27＝フランクフルト）が取材に応じ、負傷でチームを離脱することが決まったMF遠藤航（33＝リバプール）への思いを語った。

同日の朝のミーティング時に、森保一監督から主将の遠藤が負傷のためチームを離脱することが伝えられたという。堂安は「彼がこのチームのキャプテンであることは、全員が認めていました。僕とか滉くん（板倉）もキャプテンマークを巻かせてもらってましたけど、彼が一番のキャプテンだっていうことを、チーム全員が認めていて、威厳のあるキャプテンだったので、本当に悲しいなという思いがありました」と語った。

「彼の持論があって、この決断をしたと思っている。僕たち選手はそれに対しては何も口を出せないです。彼への思いも含めて、やっていくしかないなと思ってます」と、静かに語った堂安。遠藤の思いも背負い、W杯の戦いに身を投じていく。

日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長は遠藤について、「遠藤航選手がチームを離れました。メディカルスタッフの報告を受けて監督が最終判断しました」と説明した。2月に手術した左足の状態が悪化したという。