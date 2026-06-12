◆サッカーＷ杯北中米大会▽１次リーグＡ組 メキシコ―南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）

サッカーＷ杯北中米大会は１１日（日本時間１２日）に開幕した。開幕戦は「アステカ競技場」として知られるメキシコシティー競技場にて行われ、開催国のメキシコと南アフリカが激突。夢の祭典は７月１９日（同２０日）まで開催される。

開幕に先立ち、メキシコシティー競技場でセレモニーが行われた。メキシコの民族舞踊のダンサーがオープニングアクトを務めた。ピッチ中央にはＷ杯の優勝トロフィーのモニュメントが鎮座し、世界的アーティストのシャキーラによるパフォーマンスも行われた。

◆２６年Ｗ杯北中米大会開催概要

▼３か国共催 史上初の３か国共催で米国、カナダ、メキシコの計１６都市で６月１１日から７月１９日まで実施。

▼出場チーム増 １９９８年大会から続いた３２から今大会は４８に拡大。

▼大会方式 １次リーグ（Ｌ）は４チームずつ１２組に分ける方式で、各組上位２チームと３位の成績上位８チームが３２チームによる決勝トーナメントに進む。試合数は従来の計６４から計１０４に増加。優勝するには決勝を含め８試合を戦う必要がある。

▼移動 時差を伴う長距離移動や気候の変化が生じる場合がある。そのため１次Ｌでは１２グループを原則３地域（西部、中央、東部）に分け地域間の移動はなくした。

▼ハーフタイムショー 決勝でＷ杯史上初めて実施される。世界的歌手のマドンナ、シャキーラ、韓国の人気グループ「ＢＴＳ」が出演する予定。