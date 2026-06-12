【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が１１日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で２日目の練習をスタートさせた。

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初戦のオランダ戦を３日後に控え、森保ジャパンに激震が走った。主将ＭＦ遠藤航がケガのためチームから離脱し、Ｗ杯を欠場することが決定した。山本昌邦技術委員長が報道陣の前で発表した。

大黒柱がチームから抜ける緊急事態となり、主将の代役にはＤＦ板倉滉が指名された。この日のミーティングで選手には共有され、山本技術委員長はその時の板倉の様子について「より⼀層の責任と覚悟を持って進みましょうということで、他にもいくつか話はあったんですけど、雰囲気としては感極まる雰囲気で、遠藤選⼿がここまでチームを引っ張り、積み上げてきてくれたことをみんなでやり抜くという覚悟を伝えてくれました」と明かした。

過去にも大会直前、大会中の主将交代はあった。２００２年日韓Ｗ杯では、主将のＤＦ森岡隆三が初戦の試合中に負傷し、２戦目のロシア戦からはＤＦ宮本恒靖が主将に。２０１０年南アフリカＷ杯では、大会直前に岡田武史前監督の依頼でＭＦ長谷部誠がＤＦ中沢佑二に代わって主将を務めるケースがあった。

なお追加招集はＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）。チームは１２日の練習後に第１戦オランダ戦が行われるダラスへ移動する予定となっている。