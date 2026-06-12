【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】

北中米Ｗ杯に臨む日本代表から、キャプテンＭＦ遠藤航の離脱が決定した。１１日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で２日目の練習をスタートしたが、遠藤の姿はなし。山本昌邦技術委員長はすでにチームを離れたことを明かし「メディカルスタッフの報告を受け、（森保）監督と最終決断をいたしました。本当に本人が一番悔しいと思います」と話した。新キャプテンはＤＦ板倉滉に決定した。追加招集はＦＷ町野修斗となった。

離脱の決断は１０日夜。森保監督と遠藤が直接対話し、森保監督が決定した。メンバー２６人からは外れ、負傷でプレーはできない状態だが「メンター」としてチームに合流している南野拓実のように、チームに帯同するという道もあったが、本人の意志でチームを離れる。

遠藤はチームを離れる前に、新キャプテンの板倉と対話。遠藤の思いを聞いた板倉が、この日のミーティングで選手たちに伝えた。山本委員長は「（板倉は）より一層の責任と覚悟を持って進みましょう、ということで（選手たちに）伝えた。感極まる雰囲気で、遠藤選手がこれまでチームを引っ張り積み上げてきたことをみんなでやり抜く、という覚悟を伝えてくれた」と明かした。

遠藤はチーム全員の前では話をすることはなかった。その理由について、山本委員長は「昨日、今朝の段階で遠藤選手の感情も、複雑なもので変化があったと思いますので、それは尊重しながら、ということで、こういう流れになった」と説明した。

また遠藤は山本委員長を通じ「メディアの方々には、直接お話することができず、本当に申し訳ございません。みんなが最高の結果を残してくれることを願っています」とコメンした。

チームは１２日の練習後に第１戦オランダ戦が行われるダラスへ移動する予定となっている。