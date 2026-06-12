「残酷すぎる」「南野遠藤三笘いないのあかんやろ」キャプテンまでも不在に...森保ジャパンの苦難にネット震撼「これＷ杯大丈夫か？？」
森保ジャパンのコアメンバーがまた１人、大舞台を前に不在となった。
北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバーで、遠藤航が怪我のためチームを離脱。６月12日、日本サッカー協会が公式に発表した。
周知のとおり、南野拓実、三笘薫が怪我の影響でＷ杯メンバーに選ばれず。重要戦力の２人に加え、キャプテンの遠藤も欠くことに。この事態にネット上では以下のような声があがった。
「三笘、南野に続き痛い 本人すごく悔しいだろうな」
「南野遠藤三笘いないのあかんやろ」
「予選でこの３人がどんだけ牽引してくれたか...」
「三笘も南野も遠藤もいないの悲しすぎるな」
「三笘、南野、遠藤が居ないW杯を誰が予想できた？」
「まさか南野、三笘、遠藤の３人が北中米で観れないなんて思いもしなかった」
「遠藤・三笘・南野が怪我でいないの残酷すぎる」
「ホントに楽しみが半分減った気分」
「南野・三笘・遠藤この全員がいないの相当キツくないか」
「これＷ杯大丈夫か？？」
「南野 三笘 遠藤フルメンバーでのW杯が見てみたかった」
悲しみ、そして不安を抱くファンが少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバーで、遠藤航が怪我のためチームを離脱。６月12日、日本サッカー協会が公式に発表した。
周知のとおり、南野拓実、三笘薫が怪我の影響でＷ杯メンバーに選ばれず。重要戦力の２人に加え、キャプテンの遠藤も欠くことに。この事態にネット上では以下のような声があがった。
「三笘、南野に続き痛い 本人すごく悔しいだろうな」
「南野遠藤三笘いないのあかんやろ」
「予選でこの３人がどんだけ牽引してくれたか...」
「三笘も南野も遠藤もいないの悲しすぎるな」
「三笘、南野、遠藤が居ないW杯を誰が予想できた？」
「まさか南野、三笘、遠藤の３人が北中米で観れないなんて思いもしなかった」
「遠藤・三笘・南野が怪我でいないの残酷すぎる」
「ホントに楽しみが半分減った気分」
「南野・三笘・遠藤この全員がいないの相当キツくないか」
「これＷ杯大丈夫か？？」
「南野 三笘 遠藤フルメンバーでのW杯が見てみたかった」
悲しみ、そして不安を抱くファンが少なくないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！