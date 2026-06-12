日本代表はW杯開幕の11日（日本時間12日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビルのトレーニングセンターで全体練習を行い、14日（同15日）のオランダ戦に向けて調整した。DF板倉滉（29＝アヤックス）が取材に応じ、負傷でチームを離脱することが決まったMF遠藤航（33＝リバプール）への思いを語った。

同日、主将の遠藤が負傷のためチームを離脱することが発表された。オランダ戦まで残り3日というタイミングでチームに激震が走った。遠藤に代わって、板倉が新主将に就任することが決まった。この日の朝のミーティングで森保監督から遠藤の離脱と板倉の主将の就任を知らされたという。

板倉は「まずは航くんが一番悔しいだろうし、前回のW杯が終わってからここまでチームを引っ張ってくれた存在。チームとしても痛いし、彼が一番悔しいと思うが、この決断を受け入れるのも簡単ではない」と複雑な胸中を吐露した。

遠藤からは「応援してるよ」と背中を押されたとし、それに対して「自分のことを信頼してそう言ってくれたと思う。責任と覚悟を持って頑張ります（と伝えた）」と明かした。