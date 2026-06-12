サッカーのW杯北中米大会開幕を控えたモロッコ代表（FIFAランク7位）が11日、DFナイフ・アゲルド（マルセイユ）とFWアブデ・エザルズリ（ベティス）の2人が負傷によりメンバーリストから外れると発表。代わりにDFマルワン・サアダン（アルファティフ）、FWアミン・スバイ（アンジェ）を招集するとした。

13日にブラジル代表（同6位）との1次リーグ初戦を控えるモロッコ代表に衝撃が走った。前回22年W杯カタール大会でベスト4進出に貢献した“守備の要”DFアゲルド、今季スペイン1部で10得点8アシストと活躍したFWアブデが負傷により今大会を欠場することが決まった。

DFアゲルドは昨季、スペイン1部Rソシエダードに在籍し日本代表MF久保建英らとも共闘。今季途中からマルセイユへと移籍し、リーグ戦16試合に出場し1得点と活躍。しかし負傷した3月以降の全試合を欠場。怪我から復帰し大会に参加できることを期待して代表選出されたが、回復が間に合わず無念の代表離脱となった。

主に左ウイングを主戦場とするFWアブデは今大会注目選手の一人として注目を集めていたが欠場が決定。7日のノルウェー戦では先発出場し、先制ゴールをアシストしていたがチームメートとの衝突から右足を痛め前半のみで負傷交代。大会直前のアクシデントによって本大会メンバーから急きょ外れることになった。

なお、DFサアダンとFWスバイは既に米国に滞在しモロッコ代表に帯同していたため初戦のブラジル戦でも起用可能な状態だという。順当に1次リーグを勝ち上がった場合は日本代表と対戦する可能性もある。