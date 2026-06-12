【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が１１日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で２日目の練習をスタートさせた。

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初戦のオランダ戦を３日後に控え、主将ＭＦ遠藤航がケガのためチームを離脱し、Ｗ杯を欠場することが決定。ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）が追加招集されることが決まった。背番号は遠藤の「６」を継承する。町野は２２年カタール大会も負傷辞退したＤＦ中山雄太に代わる追加招集でメンバー入りしており、史上初の２大会連続での追加招集でのメンバー入りとなった。

町野はストライカーとして高い得点能力を誇るだけではなく、シャドー（１トップ後方）の位置でのプレーも可能な万能型プレーヤー。忍者で有名な三重・伊賀出身で、ゴール後には忍者ポーズを決めることが恒例となっている。２２年カタール大会での出場機会はなかったが、北中米大会でのＷ杯デビューを目指す。

◆町野 修斗（まちの・しゅうと）１９９９年９月３０日、三重・伊賀市出身。２６歳。大阪・履正社高を経て１８年に横浜Ｍ加入。Ｊ３北九州を経て２１年にＪ１湘南へ。２３年６月にドイツ２部キールへ完全移籍。２３―２４年シーズンに２部リーグ２位でチームは１部昇格。２４―２５年は１部で１１ゴール。２５年夏、ボルシアＭＧへ完全移籍。日本代表としては２２年７月の東アジアＥ―１選手権で３ゴールと活躍。同年１１月のカタールＷ杯に、負傷辞退したＤＦ中山雄太に代わる追加招集でメンバー入り。国際Ａマッチは１４試合５得点。血液型Ａ。１８５センチ、８１キロ。