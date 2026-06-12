【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表から、キャプテンのＭＦ遠藤航の離脱が決定した。ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で２日目の練習のスタートに、遠藤の姿がなく、チーム離脱を発表。遠藤はすでにチームを離れた。ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）を追加招集する。キャプテンはＤＦ板倉滉が引き継ぐ。

◆山本昌邦技術委員長の一問一答

―辞退ではなく、監督が判断？

「メディカルの報告を受けて、チームを離れるという決断を監督がしました」

―チームを離れたのは？

「今日の朝」

―決断は昨日の夜？

「監督と本人が話しをしてた、と。最終的な時間は分かりません」

―チームに同行してないのは、クラブとの調整があるからか、南野のように残る選択肢はなかったか

「それは本人の意思です。初戦に向けて大事な準備をしていく中で、本人が決めた」

―遠藤選手の様子は？

「それは基本的に監督が、この決断をするにあたって、なんとか話をしてきたかと思うので。その辺は監督に次回チャンスがある時に伺っていただけたら」

―昨日、遠藤選手は途中まで合流して外れたということを言っていた。昨日の練習でより、状態が悪くなったのか、アクシデントがあったのか？難しい判断になったのか

「メディカルの報告が、私がすべて受ける立場にないので、そこも監督が報告、やり取りしてると思う」

―遠藤選手は、みんなの前、朝食会場などで話をしなかったのか？

「昨日の段階と、今日の朝の段階で、遠藤選手の感情というものも複雑なもの、変化があったかと思いますので、それはしっかりと（尊重、配慮）しながら、ということでこういう流れになりました」

―チームや監督側からの配慮ということか

「遠藤選手の考えに寄り添って、尊重して、進めてきました。そんな中で板倉選手がキャプテンを受けるということで、板倉が話をしてくれて、今日ミーティングで、しっかり伝えてもらったというところ」

―追加招集が同じボランチではない。決勝まで８試合見据えた場合、そこは現有のメンバーで戦えるという判断なのか

「皆さんが一番気になるご質問だとは思いますが、ピッチ上の中身に関しては、すべて現場のコーチングスタッフに一任してます」

―このタイミングで主将がチームを去ることの選手への影響は

「一言で言えば、Ｗ杯ですから、様々なことが過去に起きてきました。様々な経験値、チームは落ち着いてるという風に思っています。これも想定して、監督もチームスタッフ以下、スタッフも経験のある人たちが増えてきて、初戦に向けてしっかり準備をしていく、さらに逆に覚悟、緊張感が高まった」

―遠藤は左足の手術から（先月３１日の）アイスランド戦で復帰するも違和感があった。離脱した理由は同じ箇所か

「はい、リバウンドということです」