【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】初戦のオランダ戦を３日後に控え、森保ジャパンに激震が走った。主将ＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯を欠場することが決定した。新主将はＤＦ板倉滉に決定。遠藤に代わり、ＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）が追加招集された。

町野は２大会連続でのＷ杯「追加招集」となった。

◆Ｗ杯日本代表発表後の追加招集は過去２例 最初は２００６年ドイツ大会の茂庭照幸（ＦＣ東京）。オフに入り、メンバー落ちで傷ついた心を癒やすため米ハワイでバカンスを過ごしていたが、ＤＦ田中誠の負傷離脱により、１次リーグ・オーストラリア戦を１０日後に控えたタイミングで緊急招集。ラフなＴシャツ姿で一度帰国し、その後ドイツへと向かった。コンディションは万全ではなかったが、他選手の負傷もありオーストラリア戦に途中出場した。２例目は、前回カタール大会の町野修斗。２２年１１月２０日開幕の大会前の同８日に、右アキレス腱（けん）に重傷を負ったＤＦ中山雄太（当時ハダースフィールド）に代わる招集となった。本大会では出番なし。