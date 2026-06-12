北中米ワールドカップ

日本サッカー協会は12日、北中米ワールドカップ（W杯）メンバーで、主将の遠藤航（リバプール）が怪我のためチームを離脱することを発表した。代わって町野修斗（ボルシアMG）を追加招集する。

W杯開幕直前、深夜に飛び込んだ激震ニュースとなった。33歳の遠藤は2月のリーグ戦で左足首を負傷。手術を受けリハビリを続けてきた。W杯本大会前の大怪我でコンディションが心配されたが、26人のメンバーに名を連ねた。

だが、先月31日に行われたアイスランドとの壮行試合で負傷個所と思われる部分に違和感を覚え、途中交代。事前合宿地のメキシコ、ベースキャンプ地の米ナッシュビルでは、別メニュー調整が続いていた。

W杯開幕戦が行われる日本時間12日の深夜2時前に届いたキャプテン離脱の一報にネットは騒然。「きっっっっっっつ」「遠藤離脱は痛いな」「は？三笘南野遠藤抜きで？！」「まじで意味わからない」「遠藤うそだろ。。」「なんだと！？遠藤離脱といい、目ん玉飛び出るニュースが多すぎ！」との声が並んだ。

代替招集となった26歳の町野は2大会連続のW杯追加招集。前回のカタール大会では中山雄太（現・FC町田ゼルビア）の怪我による招集となっていた。



（THE ANSWER編集部）