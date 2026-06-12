「より一層の責任と覚悟を」板倉滉が日本代表の新キャプテンに就任…11日の練習前ミーティングで森保一監督が公表

「より一層の責任と覚悟を」板倉滉が日本代表の新キャプテンに就任…11日の練習前ミーティングで森保一監督が公表