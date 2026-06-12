ニューストップ > スポーツニュース > 日本代表ニュース > 日本代表、主将・遠藤航がケガの影響でチームから離脱…追加招集は町… 日本代表、主将・遠藤航がケガの影響でチームから離脱…追加招集は町野修斗、新主将には板倉滉が就任 日本代表、主将・遠藤航がケガの影響でチームから離脱…追加招集は町野修斗、新主将には板倉滉が就任 2026年6月12日 1時30分 SOCCER KING リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表からキャプテン遠藤航が離脱することが決定した。11日に山本昌邦ナショナルチームダイレクターが報告した。 遠藤の離脱に伴う追加招集はFW町野修斗で最終調整中。また今大会に臨む日本代表のキャプテンにはDF板倉滉が指名された。【総集編】3分で分かる！ FIFAワールドカップ2026 全48カ国ガイド リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【6月15日】サッカー日本代表 vs オランダ代表｜地上波テレビ放送・ネット配信・中継｜スコア結果｜実況・解説 FIFAワールドカップ2026テーマソング一覧｜中継各局のタイアップ・公式曲まとめ FIFAワールドカップ2026｜出場国一覧｜試合日程・結果・放送・配信・実況・解説 関連情報（BiZ PAGE＋） UAFI, スポーツ, ビーチスポーツ, フレスコボール, ラケット, 国際競技連盟, 日本代表