「驚き」「頼むぞ！」前回大会に続いて…26歳ストライカーの２大会連続“追加招集”に「FWを呼ぶんだ」「シャドー起用？」の声
日本サッカー協会は６月12日、北中米ワールドカップに臨む日本代表において、離脱となったMF遠藤航に代わり、FW町野修斗の追加招集を発表した。
日本代表は現在、アメリカ・ナッシュビルでグループステージ初戦のオランダ戦に向けて調整中。日本時間６月15日に迎える大一番を前に、新たな戦力が加わることとなった。
26歳の町野はドイツ１部のボルシアMGでプレー。2025-26シーズンはブンデスリーガで32試合に出場し、３ゴールを記録した。
実は町野にとって、ワールドカップでの追加招集は今回が初めてではない。前回のカタール大会でも本大会前に追加招集されており、２大会連続で同じ形から世界最大の舞台に挑むことになった。
この発表を受け、SNS上ではファンからさまざまな声が上がった。
「町野マジで頑張れ。ベルマーレ魂だ」
「驚き」
「町野頼むぞ！」
「FWを呼ぶんだ」
「シャドー起用？」
「２大会連続かよ」
「ボランチ大丈夫か？」
「町野招集は個人的に嬉しい」
「こっからヒーローになってほしい」
遠藤の離脱によりチームには大きな痛手が生じた一方で、町野には大舞台で再び巡ってきたチャンスに。ファンの期待を背負うストライカーに注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
日本代表は現在、アメリカ・ナッシュビルでグループステージ初戦のオランダ戦に向けて調整中。日本時間６月15日に迎える大一番を前に、新たな戦力が加わることとなった。
26歳の町野はドイツ１部のボルシアMGでプレー。2025-26シーズンはブンデスリーガで32試合に出場し、３ゴールを記録した。
この発表を受け、SNS上ではファンからさまざまな声が上がった。
「町野マジで頑張れ。ベルマーレ魂だ」
「驚き」
「町野頼むぞ！」
「FWを呼ぶんだ」
「シャドー起用？」
「２大会連続かよ」
「ボランチ大丈夫か？」
「町野招集は個人的に嬉しい」
「こっからヒーローになってほしい」
遠藤の離脱によりチームには大きな痛手が生じた一方で、町野には大舞台で再び巡ってきたチャンスに。ファンの期待を背負うストライカーに注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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