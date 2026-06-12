「メディアの皆様へ」離脱決定の遠藤航が残したメッセージ【日本代表】
2026年６月11日（日本時間12日）、遠藤航の離脱が決定。５月31日のアイスランド戦後、違和感を訴えた左足の状態が芳しくなく、メディカルスタッフの報告を受けて森保一監督が最終決断を下した。
今回の合宿中、ミックスゾーンで記者団から声をかけられた遠藤だが、一度も止まることはなかった。申し訳なそうに断る姿が印象的だった。
そんな遠藤から「メディアの皆様へ」とのメッセージがあった。読み上げたのは日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長だ。
「メディアの方々には直接お話しすることができず、本当に申し訳ありません。みんなが最高の結果を残してくれることを願っています」
ちなみに、追加招集は町野修斗になった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
今回の合宿中、ミックスゾーンで記者団から声をかけられた遠藤だが、一度も止まることはなかった。申し訳なそうに断る姿が印象的だった。
そんな遠藤から「メディアの皆様へ」とのメッセージがあった。読み上げたのは日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長だ。
「メディアの方々には直接お話しすることができず、本当に申し訳ありません。みんなが最高の結果を残してくれることを願っています」
ちなみに、追加招集は町野修斗になった。
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