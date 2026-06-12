「遠藤離脱」がトレンド入り。日本の深夜に飛び込んできた衝撃の一報にSNS騒然「ショックすぎる」「やっぱダメだったか」
まさかの事態だ。
現地６月11日、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が、日本代表のキャプテン遠藤航の離脱と、板倉滉の新キャプテン就任を発表した。
負傷した左足の状態が懸念されていた遠藤。練習にも部分的に参加していたなかで、最終的にはチームを離れることになった。
日本の深夜に飛び込んできた衝撃の一報。Ｘでは「遠藤離脱」がトレンド入り。SNS上では以下のような声があがった。
「だめかぁ」
「遠藤そうか、、、、」
「ショックすぎる」
「遠藤やっぱダメだったか」
「まさか三笘南野遠藤を欠いたW杯になるなんて」
「主力に怪我人多すぎてなかなか厳しいな」
「三笘、遠藤、南野この３人居ないのはキツいって」
なお、遠藤の離脱に伴い、FW町野修斗が追加招集される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
現地６月11日、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が、日本代表のキャプテン遠藤航の離脱と、板倉滉の新キャプテン就任を発表した。
負傷した左足の状態が懸念されていた遠藤。練習にも部分的に参加していたなかで、最終的にはチームを離れることになった。
日本の深夜に飛び込んできた衝撃の一報。Ｘでは「遠藤離脱」がトレンド入り。SNS上では以下のような声があがった。
「だめかぁ」
「遠藤そうか、、、、」
「ショックすぎる」
「遠藤やっぱダメだったか」
「まさか三笘南野遠藤を欠いたW杯になるなんて」
「主力に怪我人多すぎてなかなか厳しいな」
「三笘、遠藤、南野この３人居ないのはキツいって」
なお、遠藤の離脱に伴い、FW町野修斗が追加招集される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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