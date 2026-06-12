日経225先物：12日2時＝260円高、6万4740円
12日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比260円高の6万4740円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4217.27円に対しては522.73円高。出来高は1万3352枚となっている。
TOPIX先物期近は3843.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.15ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64740 +260 13352
日経225mini 64740 +245 227063
TOPIX先物 3843.5 -1 21437
JPX日経400先物 34795 +65 333
グロース指数先物 698 +0 549
東証REIT指数先物 1765 +3.5 2
株探ニュース
TOPIX先物期近は3843.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.15ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64740 +260 13352
日経225mini 64740 +245 227063
TOPIX先物 3843.5 -1 21437
JPX日経400先物 34795 +65 333
グロース指数先物 698 +0 549
東証REIT指数先物 1765 +3.5 2
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