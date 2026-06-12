　12日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比260円高の6万4740円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4217.27円に対しては522.73円高。出来高は1万3352枚となっている。

　TOPIX先物期近は3843.5ポイントと前日比1ポイント安、TOPIXの現物終値比は13.15ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 64740　　　　　+260　　　 13352
日経225mini 　　　　　　 64740　　　　　+245　　　227063
TOPIX先物 　　　　　　　3843.5　　　　　　-1　　　 21437
JPX日経400先物　　　　　 34795　　　　　 +65　　　　 333
グロース指数先物　　　　　 698　　　　　　+0　　　　 549
東証REIT指数先物　　　　　1765　　　　　+3.5　　　　　 2

株探ニュース