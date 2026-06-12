関東のマンション大規模修繕で４０社談合、工事費つり上げで住民負担増の可能性…公取委が１６億円の課徴金方針

関東のマンションの管理組合が発注する大規模修繕工事で談合を繰り返したとして、公正取引委員会が、設計監理会社２社と修繕工事会社約４０社の独占禁止法違反（不当な取引制限）を認定し、排除措置命令を出す方針を固めたことが関係者への取材でわかった。

併せて、工事を受注した修繕工事会社には計約１６億円の課徴金納付命令を出す見通し。（竹田章紘、日下翔己）

マンションの大規模修繕工事を巡り、公取委が行政処分を科すのは初めて。既に各社に処分案を送付しており、今後各社から意見を聞いた後に正式に命令を出す方針だ。設計監理会社と修繕工事会社が癒着し、工事費をつり上げていたとみられ、住民側の負担が増えていた可能性がある。

排除措置命令を受けるのは、設計監理会社の「翔設計」（東京）と「リノシスコーポレーション」（大阪）、修繕工事会社は大手の「大京穴吹建設」「建装工業」「長谷工リフォーム」（いずれも東京）などの約４０社。

関係者によると、各社は２０２１年秋以降、マンションの管理組合が発注する大規模修繕工事で、事前に話し合って受注予定業者を決めていたという。今回の調査対象は首都圏を中心とした関東に所在する１００超のマンションの修繕工事で、いずれも工事は終わっているとみられる。

大規模修繕工事は、一般的に建設から十数年の周期で行われることが多く、経年劣化した外壁の塗装や屋根、床の防水工事などが行われる。発注者はマンションの区分所有者からなる管理組合で、主に修繕工事会社と直接契約する「責任施工方式」や、設計監理会社を間に入れて工事業者選びなどを支援してもらう「設計監理方式」がある。

今回は、ほとんどの管理組合が採用し、これまで透明性が高いとされてきた設計監理方式での談合が認定される。本来は工事設計や監理などを中立の立場で差配する設計監理会社２社が、修繕工事会社と話し合って受注業者を決め、他の業者に受注予定業者より高い額の見積もりを出させるなどして公平な選考を装っていたという。

国土交通省の２１年度の調査によると、修繕工事費の総額は１億円以上が約４割を占めた。戸数が多い大規模マンションや高層マンションでは、修繕工事費が数億円規模に膨れ上がることもある。長年にわたって癒着を続けてきた設計監理会社と修繕工事会社は工事を振り分けて受注を調整し、修繕工事費をつり上げることで安定的に利益を確保していたとみられる。

公取委は昨年３月以降、修繕工事会社側に相次いで立ち入り検査を行い、設計監理会社にも対象を広げて聞き取りなどの調査を実施してきた。

取材に対し、翔設計は「処分案を厳粛に受け止め、法令順守の徹底と業務の是正に全力をあげて取り組む」、リノシス社は「取材対応は控える」、大京穴吹建設は「処分案の内容を確認するが、これまで同様に調査に協力する」などとコメントした。