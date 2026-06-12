◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦 日本―オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

日本サッカー協会（JFA）は11日（日本時間12日）、W杯北中米大会に臨む日本代表から主将のMF遠藤航（33＝リバプール）が負傷のためチームを離脱すると発表した。FW町野修斗（26＝ボルシアMG）を追加招集する。背番号は遠藤の「6」をつける。

町野は22年カタール大会に続いて2大会連続の追加招集。前回は右アキレス腱負傷で離脱したDF中山雄太の代役で、本大会では出場機会がなかった。

23年夏に湘南からドイツに渡り、キールに所属した昨季は同1部で11得点をマーク。25年3月から今年3月の英国遠征まで継続的に森保ジャパンに招集され、W杯メンバー入りも有力視されていたが、落選していた。3月に行われた合同取材では「1試合も出られなかった前回大会の悔しさを今回の大会で晴らすことによって、前回の経験を生かせたと言える。それを言いたいですね」とW杯に懸ける強い思いを口にしていた。

町野は既に合流の準備を進めており、11日夕方にもベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビルに到着する。