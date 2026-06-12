サッカー日本代表の山本昌邦技術委員長が現地11日（日本時間12日）に、キャプテンの遠藤航選手の離脱を発表しました。遠藤選手は2月に左足じん帯を損傷後、人工じん帯で補強しての復帰で代表メンバー入り。しかし先月31日アイスランド戦では前半終了時に交代。その後は全体練習メニューには参加せず別メニュー、前日に初めて全体メニューに参加していました。

▽山本昌邦技術委員長コメント

「本日、遠藤航選手がチームを既に離れました。メディカルスタッフの報告を受けて、監督が最終決断をいたしました。本人の調整をずっと見守ってきました。本当に本人が一番悔しいと思います。私としても本当に残念です」

「遠藤選手のコメントがありますので読み上げます。『メディアの方々には、直接お話をすることができず、本当に申し訳ありません。みんなが最高の結果を残してくれることを願っています』」

「きょうこちらでミーティングがありました。その中で森保監督より遠藤選手がチームを離れることを、新しいキャプテンに板倉選手が決まりました。そして追加招集のメンバーに関しては、町野選手を最終調整で進めていて、早ければ夕方には着くのではと報告を受けています」

「板倉選手は遠藤選手が離れる前に話をして、その内容をミーティングで新しいキャプテンとして伝えました。『より一層の責任と覚悟を持って前に進みましょう』。他にもいくつか話はありましたけど、雰囲気としては感極まる…遠藤選手がここまでチームを引っ張り、積み上げてくれたことをみんなでやり抜くという覚悟を伝えてくれました」

「（チームに残す選択肢を取らなかったのは）本人の意思です。初戦に向けてチームが大事な準備をしていく中で、本人が決断をした」

「（遠藤選手の代わりに中盤ではなく、前線の町野選手を選んだ理由は）ピッチ上の中身は監督、現場のコーチングスタッフに一任しているので、次の機会に監督に伺ってもらえればと思います」

「（選手たちへの影響は）一言で言えばワールドカップですから。様々なことが過去にも起きてきました。様々な経験値があって、チームは落ち着いていると思っています。それも想定して、監督、コーチングスタッフも経験ある選手が増えてきて、しっかり落ち着いて準備をしていく。さらに逆に覚悟と緊張感が高まったと思います」