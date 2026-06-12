巨人が元中日で米大リーグ・ナショナルズ傘下２Ａハリスバーグの小笠原慎之介投手（２８）と今季途中の入団で基本合意に達したことが１１日、分かった。ポスティングシステムを利用して昨季から米球界に挑戦し、メジャーで１勝を挙げた左腕。今季はマイナーの登板が続いていた。２年ぶりセ・リーグ優勝、１４年ぶり日本一へ、勝負の夏以降を見据えた電撃補強で先発陣の層を厚くする。

小笠原は中日でＮＰＢ通算４６勝（６５敗）。先発として２１年から４年連続規定投球回をクリアした。ナショナルズ１年目の昨年は主にリリーフで、メジャーでは２３登板１勝１敗、防御率６・９８。今季は先発として３Ａで３登板０勝１敗、防御率５・６８。２Ａでは８登板で２勝１敗、防御率２・１５の成績を残していた。

巨人はドラフト１位左腕の竹丸が開幕投手を務めてここまで５勝。同じ０１年度生まれの左腕、井上も５勝を挙げている。戸郷も本来の力強い投球を取り戻して３勝を挙げ、ベテランの則本、田中将、新外国人のウィットリーらも奮闘。山崎は右肩コンディション不良からの復帰へ順調に階段を上っているが、先発のさらなる強化へ、水面下で小笠原を調査してきた。

そんな中で小笠原が２年ぶりの日本球界復帰を決断し、巨人と基本合意に達した。中日時代にチームメートだった守護神ライデル・マルティネス投手（２９）が在籍していることなどもあり、スムーズにチームに溶け込める環境がある。

マイナーで登板を重ねているためコンディションに問題はなく、細部の手続きなどがスムーズにいけば早期チーム合流の可能性もある。交流戦から橋上監督代行が指揮をとるチームは現在、貯金「７」でセ・リーグ首位。経験豊富な左腕の加入でチーム力がさらにアップする。

◆小笠原 慎之介（おがさわら・しんのすけ）１９９７年１０月８日、神奈川・藤沢市生まれ。２８歳。東海大相模で２、３年夏に甲子園出場。３年夏はエースとして優勝。１５年ドラフト１位で中日入団。２５年１月にポスティングシステムを利用してナショナルズと２年契約。今季は主にナショナルズ傘下２Ａハリスバーグでプレー。１８０センチ、９３キロ。左投左打。