日本代表に大激震…主将の遠藤航が離脱、板倉滉が新キャプテン就任、FW町野修斗を追加招集
北中米ワールドカップ初戦のオランダ戦に向けて、アメリカのナッシュビルで調整中の日本代表に大激震が走った。
現地６月11日、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が、主将の遠藤航の離脱、板倉滉の新キャプテン就任を発表した。
２月に左足リスフラン靭帯断裂の重傷を負った遠藤は、手術を受けて、ワールドカップメンバーに招集。だが、実戦復帰となった５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、モンテレイの事前合宿は別メニューだった。
ナッシュビル入りしてからは、一部の全体練習に加わっていたが、「メディカルスタッフの報告を受けて、森保一監督が最終決断をした」という。
追加招集はFW町野修斗で決定。早ければ、11日の夕方にも現地入りする予定という。
14日のオランダ戦まであと３日で、キャプテンが交代する異例の事態となった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
現地６月11日、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が、主将の遠藤航の離脱、板倉滉の新キャプテン就任を発表した。
２月に左足リスフラン靭帯断裂の重傷を負った遠藤は、手術を受けて、ワールドカップメンバーに招集。だが、実戦復帰となった５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、モンテレイの事前合宿は別メニューだった。
ナッシュビル入りしてからは、一部の全体練習に加わっていたが、「メディカルスタッフの報告を受けて、森保一監督が最終決断をした」という。
追加招集はFW町野修斗で決定。早ければ、11日の夕方にも現地入りする予定という。
14日のオランダ戦まであと３日で、キャプテンが交代する異例の事態となった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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