◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦 日本―オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

日本サッカー協会(JFA)は11日（日本時間12日）、W杯北中米大会に臨む日本代表から主将の遠藤航(33＝リバプール)がコンディション不良のため離脱すると発表した。FW町野修斗（26＝ボルシアMG）を追加招集し、遠藤に代わる新主将はDF板倉滉（29＝アヤックス）が決まった。

日本協会の山本昌邦技術委員長は、遠藤がチームを離れる前に板倉と話し、主将就任を了承した板倉が遠藤と話した上で、選手ミーティングで新主将として発表されたと明かした。山本委員長は「より一層、責任と覚悟を持って前に進みましょうということで、感極まる雰囲気で、遠藤選手がここまでチームを引っ張り積み上げてきてくれたことを、みんなでやり抜く覚悟を伝えてくれました」と目に涙を浮かべながら説明した。

遠藤は2月に左足甲の手術を受け、リバプールで実戦復帰できないまま代表に合流。5月31日のアイスランド戦に先発したが、手術箇所とは別の左足の部位に違和感を訴えて前半のみで交代した。その後は事前合宿でも別メニュー調整が続いていたが、ナッシュビル入りした8日の全体練習に参加すると、チーム活動がオフだった9日はオフ返上で汗を流していた。

遠藤はJFAを通じて「メディアの方々には直接お話することができず申し訳ございません。みんなが最高の結果を残してくれることを願っています」とコメントした。