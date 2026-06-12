◇ナ・リーグ ドジャース8―9パイレーツ（2026年6月10日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が10日（日本時間11日）、パイレーツ戦に「1番・DH兼投手」で先発出場。6回2/3を投げ今季ワーストの4失点（自責点3）を喫した。7勝目の権利を持って降板も救援陣が踏ん張れなかった。9回の第5打席で12号2ランを放ち投打で存在感を示したが、試合は8―9で敗れた。

野球界最高の景色と称されるパイレーツの本拠地。球場脇にはアレゲニー川が流れ、内野席からはビルが立ち並ぶダウンタウンが一望できる。大谷が「奇麗な球場」と評する「PNCパーク」で、今季登板試合で3本目のアーチを叩き込んだ。

「手応えは良かった。コースと球種によって飛ぶ方向は勝手に変わればいい」

3回に左翼へ大飛球を放つも左翼手・レイノルズがジャンプしながらホームランキャッチ。「素晴らしい守備だった」と脱帽した。そして、6―9で迎えた9回1死一塁から守護神・ソトの直球を振り抜き、中堅左の自軍ブルペンまで運んだ。野手も届かない放物線に「勝つチャンスはまだある。後ろにつなぎたいなと思っていた」。1点差に迫る3試合ぶりの12号2ランで意地を見せた。

投手としては同球場初登板。規定投球回にはあと1死、届かなかった。6―1の7回2死一、二塁からラウに右翼線に2点適時二塁打を浴び、無念の降板となった。痛打される直前のカウント2―0からは外角の際どいコースに投げ込むも判定はボール。「（ABS）チャレンジしようかどうか迷いましたけど、信じてチャレンジした方が良かった」と悔やんだ。今季11試合目にして防御率は初の1点台（1・06）となったが依然、両リーグの「隠れ1位」の数字だ。

再びアクシデントも発生した。前回登板した3日のダイヤモンドバックス戦では右手中指の第1関節から出血。クラブハウスでは患部にスプレーのようなものをかけるなどケアをする様子も見られた。この日も初回に出血。だが「（球種を制限）するということはなかった」と大事には至らず、102球を投げ込んだ。

降板後に中継ぎ陣が逆転を許し、7勝目とはならなかった。前回登板の翌日は欠場したが、デーブ・ロバーツ監督は11日（日本時間12日）のパ軍戦はDHでの出場を明言。大谷は「明日まだあるので楽しみたい」と打者モードへと切り替えた。

【大谷に聞く】

――7回途中まで投げて疲労は？

「球数的にはそうでもなかった。最後もいい感じで2人を（アウト）取ってから打たれた。最後の2点はもちろんもったいなかったかなという感じです」

――捕手がスミスではなく、ラッシングだった。

「ちょっと首を振る回数は多めでしたけど、しょうがないのかなって。1回目のバッテリーではあるので、これから組むこともありますし、そこに向けてまた話し合っていきたいなと思います」

――登板前日にブルペン入りなどいつもと違う調整だった。

「そこもあまりないですかね。こだわり過ぎないように、それはそれでOKって。考え過ぎないようにやりたいなって思っています」