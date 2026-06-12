町野修斗の追加招集、山本昌邦技術委員長が説明した

北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表へ、FW町野修斗が追加招集されることが決定した。

主将のMF遠藤航が負傷の影響により離脱するという緊急事態を受け、2大会連続の追加招集として白羽の矢が立った。日本サッカー協会（JFA）の山本昌邦技術委員長が現地時間6月11日、アメリカ・ナッシュビルでの緊急ブリーフィングで発表した。

チームはグループステージ初戦のオランダ戦まであと3日というタイミングで、大黒柱である遠藤を失う激震に見舞われた。遠藤は2月に左足のリスフラン靭帯断裂の大怪我を負い、5月31日のアイスランド戦で実戦復帰したものの、違和感を訴えて途中交代。その後の事前合宿やナッシュビル入り後も調整を続けていたが、メディカルスタッフの報告を受けた森保一監督が最終決断を下し、この日にチームを離脱した。

この窮地を救うべく、緊急招集が決まったのが町野だった。山本技術委員長はブリーフィングの場で「追加招集のメンバーに関しては、町野選手で最終調整を今進めています」と現状を報告。すでに合流に向けた手続きや交渉といった最終段階の調整が慌ただしく進められている。

町野のチーム合流は間近に迫っている。山本技術委員長が「早ければ、夕方にはこちらに着けるのではないかという報告を受けています」と明かした通り、早ければこの日中にもアメリカ入りする見込みだ。カタール大会ではDF中山雄太の負傷離脱で招集されたが、出場機会は無かった。オランダ戦を直前に控えるチームの救世主となれるか、ピッチ上での活躍に期待がかかる。（FOOTBALL ZONE編集部）