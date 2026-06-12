◇サッカーW杯北中米大会1次リーグF組初戦 日本―オランダ（2026年6月14日 米テキサス州ダラス）

日本サッカー協会(JFA)は11日（日本時間12日）、W杯北中米大会に臨む日本代表から主将のMF遠藤航(33＝リバプール)が負傷のため離脱すると発表した。遠藤に代わり、FW町野修斗（26＝ボルシアMG）を追加招集する。町野は2大会連続の追加招集となる。

日本協会の山本昌邦技術委員長は「遠藤航選手がチームを離れました。メディカルスタッフの報告を受けて監督が最終判断しました。本人が一番悔しいと思う。私も悔しい」と、涙ながらに経緯を説明した。2月に負傷した左足の甲の状態が再び悪化したという。遠藤はチームに残らず、このまま離脱する。

また、町野は11日の夕方にもチームに合流予定であることを明かした。町野は遠藤がつけていた背番号6を継承する。

町野は22年W杯カタール大会でも追加招集でメンバー入り。DF中山雄太が怪我のため代表選出を辞退し、代替として選出された。

2018年に横浜Mに入団。北九州、湘南をを経て23年夏にドイツに渡り、キールに所属した昨季は同1部で11得点をマークした。25年から現在所属するボルシアMGでプレーしている。

日本代表には22年7月のE―1選手権で初招集されると、今年3月の英国遠征まで継続的に日本代表に招集され、W杯メンバー入りも有力視されていたが、落選していた。

三重県伊賀市出身で、ゴールの際には「忍者ポーズ」を決めることが恒例となっている。