【ナッシュビル（米テネシー州）１１日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表が１１日、ベース合宿地の米テネシー州ナッシュビルの練習拠点・ナッシュビルＳＣの施設で２日目の練習をスタートさせた。

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初戦のオランダ戦を３日後に控え、森保ジャパンに激震が走った。主将ＭＦ遠藤航がケガのためＷ杯を欠場することが決定した。新主将はＤＦ板倉の見込みで、日本サッカー協会はＦＷ町野修斗（ボルシアＭＧ）を追加招集すると発表した。遠藤は２月に左足を手術。５月３１日のアイスランド戦で約３か月半ぶりに実戦復帰したが、万全ではなく、前半のみで交代していた。

チームは１２日の練習後に第１戦オランダ戦が行われるダラスへ移動する予定となっている。

報道陣に対応した山本昌邦技術委員長は「ご報告です。本日、遠藤航選手がチームをすでに離れました。メディカルスタッフの報告を受けて、監督が最終決定を致しました。本人、調整を続け、見守ってきました。本当に本人が一番悔しいと思います。私としても本当に残念」と説明。森保一監督からは選手たちにミーティングで遠藤離脱が伝えられたといい、新しいキャプテンはＤＦ板倉滉に決定。ＦＷ町野修斗を追加招集する方針も伝えられた。

山本委員長は「板倉選手には、遠藤選手が離れる前に話をして、その内容を今日のミーティングで新しいキャプテンとして選手に伝えられていました。一層の責任と覚悟をもって前に進みましょうということで、他にも話はあったんですけど、雰囲気としては感極まる。遠藤選手がここまで引っ張り、積み上げてくれたことをみんなでやり抜くという覚悟を伝えてくれました」とミーティングの様子を明かしていた。

◆選手登録のレギュレーション 予備登録メンバーは５月１１日までに３５人〜５５人のリストをＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）に提出。最終登録メンバー（５月１５日に発表された２６人）を同３０日までに提出する。また、ＦＩＦＡの規定で各参加国は初戦（日本は６月１４日・オランダ戦）の２４時間前までに負傷した選手の診断書とともに申請を行い、ＦＩＦＡにより承認がされれば直前でのメンバー入れ替えが可能になる。