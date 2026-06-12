◇交流戦 阪神2―3ソフトバンク（2026年6月11日 みずほペイペイ）

三塁ベンチ裏からバスへつながる直線通路を、阪神・大山は早足で歩いた。うつむき、記者の問いにもうなずくだけ。発した言葉は、反省に満ちた「（大事なのは）勝つか負けるかなので」。4回2死、スチュワートの153キロ直球を弾丸ライナーで右翼ホームランテラス席へ。15試合ぶりの7号ソロも、試合に負ければ意味を持たない。

9日のカード初戦で6被本塁打10失点の大敗を喫し、自身も失策を記録して4打数無安打。10日の2戦目も3打数無安打で、4点を追う8回1死一、二塁では三ゴロ併殺で逸機。6日楽天戦も2打数無安打に終わっており、3試合連続ノーヒットで挑んだ夜だった。2回の第1打席で二飛に倒れて、6月の月間打率は.048（21打数1安打）まで降下。第2打席の一発で・091まで上昇したが、終盤7回、地獄の瞬間が大山を待っていた。

2―2からの勝ち越しを期して、2死無走者から中野が中前打、森下が死球、佐藤輝が四球をそれぞれもぎ取り、満塁と攻め立てた。マウンドには、アップアップの3番手・木村光。主砲は大歓声に押されて右打席へ。快音を期待した虎党は、数分後、大きく肩を落とすことになった。

カウント2―2から、完全なボール球だった低めのスプリットにバットが空を切った。

チャンスはついえ、その裏の攻撃でソフトバンクが牧原大の適時打で執念の勝ち越し。この「ラッキー7」が、結果的に激闘の分岐点となってしまった。

13試合を終えた交流戦打率も.170と低空飛行を続ける。4番・佐藤輝がシーズン打率.352と好調を維持しているだけに、5番・大山の不調は得点力ダウンにも直結する。持ち前の勝負強さは誰もが認めるところ。状態回復へ、確かな光が差す一発。猛虎の勝利に貢献する勇姿を、一日も早く見たい。 （八木 勇磨）